Gorizia celebra la squadra di basket mista italo-slovena campione d'Europa Over 75 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente vittoria della squadra di basket mista italo-slovena ai campionati europei Over 75, svoltisi a Pesaro, ha suscitato grande entusiasmo in tutta la regione. Il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, ha accolto i campioni presso il Palazzo del Governo, sottolineando l'importanza di questo risultato non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come simbolo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia. Il riconoscimento della squadra da parte delle autorità L'evento, svoltosi a Gorizia, ha visto la partecipazione di numerose personalità politiche e sportive. Tra i presenti, il consigliere regionale Diego Bernardis, l'assessore comunale allo Sport, Giulio Daidone, e il sindaco di Nova Gorica, Samo Turel.

