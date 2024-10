Gli sfollati della Vela Rossa fanno emergere il dramma di Napoli: oggi trovare casa in affitto è un calvario (Di venerdì 18 ottobre 2024) trovare casa in affitto a Napoli è un calvario. È un fenomeno di cui si parla da anni e che va via via aggravandosi, eppure la politica è assolutamente assente sul tema. Fanpage.it - Gli sfollati della Vela Rossa fanno emergere il dramma di Napoli: oggi trovare casa in affitto è un calvario Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)inè un. È un fenomeno di cui si parla da anni e che va via via aggravandosi, eppure la politica è assolutamente assente sul tema.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Napoli - firma in arrivo e ribaltone in casa azzurra : c’è il colpo di scena - I toscani sono tra le squadre più in forma di questo inizio di stagione, ragion per cui l’attenzione dovrà essere al massimo per evitare ogni tipo di distrazione deleteria. Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli che, nella prossima giornata del campionato di Serie A, sarà impegnato al Castellani contro l’Empoli. (Spazionapoli.it)

Napoli - acquistano casa a Dubai in un grattacielo ma vengono truffati : “Persi 53mila euro” - Un sogno finito, per loro, nel peggiore dei modi. Una truffa da 53mila euro. “Abbiamo perso i […] L'articolo Napoli, acquistano casa a Dubai in un grattacielo ma vengono truffati: “Persi 53mila euro” sembra essere il primo su Teleclubitalia. Tre fratelli della provincia di Napoli sono stati vittime di un raggiro nel tentativo di comprare una casa vacanze a Dubai dal valore di 270mila euro in un ... (Teleclubitalia.it)

Il progetto Casa Comune rivoluzionerà l’inclusione sociale per persone con autismo a Napoli - In particolare, è previsto lo sviluppo di un laboratorio per la produzione di cioccolato, situato nella sede di Portacarrese, mentre il confezionamento avverrà presso l’appartamento di via del Formale. Questa terza edizione del festival avrà come punto focale un dibattito sulla proiezione sociale e sull’autonomia, attraverso un progetto innovativo realizzato in collaborazione tra diversi enti ... (Gaeta.it)