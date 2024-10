Biccy.it - Giglio e Yulia al Grande Fratello dormono insieme e c’è un bel movimento di piumone

(Di venerdì 18 ottobre 2024)delpotrebbero essere diventati una coppia. I due questa notte hanno dormitoma, al contrario delle altre volte che lo hanno fatto, questa volta i movimenti delhanno lasciato intendere che fra i due ci sia stato qualcosa di più di un semplice abbraccio. Ovviamente quello che hanno fatto lo sanno solo loro, ma insomma, è facile intuire che abbiano fatto cose che due semplici amici non farebbero mai. I due proprio ieri avevano un po’ discusso perché, dopo averle dato la buonanotte, non era andato a dormire con lei come invece aveva fatto la notte precedente. Parlandone conle ha poi confessato che aveva optato per dormire in un altro letto perché lei non aveva risposto alla sua buonanotte e pensava che volesse mantenere le distanze. Un semplice fraintendimento.