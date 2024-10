Gestazione per altri reato universale: le risposte della ministra Roccella e quello che non torna nella possibile applicazione della legge (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le prese di posizione, i ricorsi, le ipotesi di inapplicabilità di una legge che appare, amolti giuristi, più provvedimento bandiera che norma realmente utilizzabile Vanityfair.it - Gestazione per altri reato universale: le risposte della ministra Roccella e quello che non torna nella possibile applicazione della legge Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le prese di posizione, i ricorsi, le ipotesi di inapplicabilità di unache appare, amolti giuristi, più provvedimento bandiera che norma realmente utilizzabile

Legge Varchi : cresce l’allerta tra le coppie sul futuro della gestazione per altri in Italia - Le reazioni delle associazioni e dei leader della comunità Lgbt Anche Alessia Crocini, presidente delle Famiglie Arcobaleno, ha manifestato forti preoccupazioni riguardo alla legge Varchi. Una coppia, per esempio, è in Grecia in attesa dell’autorizzazione giuridica necessaria. Gallo ha notato che le coppie provengono da diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana ... (Gaeta.it)

L’avvocata sulla legge contro la gestazione per altri : “Chi tutela i bambini che devono ancora nascere?” - La giurista Ida Parisi, specializzata in procreazione medicalmente assistita ha spiegato a Fanpage. it, quali diritti umani non sono tutelati dalla legge che ieri ha reso reato universale la gestazione per altri. "Si propone di tutelare le donne, senza riuscirci, dando per scontato che siano deboli e non in grado di scegliere"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Reato universale e gestazione per altri : cosa cambia con la nuova legge? - Tuttavia, il principio dell’“interesse superiore del minore”, fondamentale nel diritto internazionale e nazionale, dovrebbe garantire la protezione di questi bambini, anche in casi complessi come quelli legati alla GPA. Nonostante queste difficoltà giuridiche, la nuova norma permette comunque alle autorità italiane di avviare indagini e, potenzialmente, processi contro coloro che ricorrono alla ... (Donnapop.it)