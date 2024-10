Fred De Palma e Rose Villain insieme nel nuovo singolo ‘MMH’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’artista che ha portato la latin music nel mainstream italiano, con 30 dischi di Platino e 6 Oro, Fred De Palma pubblica MMH, da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Nel brano, anche Rose Villain – tra le voci femminili più talentuose del panorama musicale attuale– con cui De Palma torna a collaborare su una produzione firmata Sixpm. Nel nuovo brano, la chimica tra i due artisti è palpabile e contribuisce a fondere i rispettivi generi, creando un mix unico. Le rime incisive di Fred si intrecciano, infatti, con la voce sensuale di Rose, narrando una relazione tormentata, fatta di desiderio e conflitto. Una storia in cui entrambi i protagonisti, nonostante siano consapevoli della natura tossica del loro rapporto, non riescono a separarsi. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’artista che ha portato la latin music nel mainstream italiano, con 30 dischi di Platino e 6 Oro,Depubblica MMH, da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Nel brano, anche– tra le voci femminili più talentuose del panorama musicale attuale– con cui Detorna a collaborare su una produzione firmata Sixpm. Nelbrano, la chimica tra i due artisti è palpabile e contribuisce a fondere i rispettivi generi, creando un mix unico. Le rime incisive disi intrecciano, infatti, con la voce sensuale di, narrando una relazione tormentata, fatta di desiderio e conflitto. Una storia in cui entrambi i protagonisti, nonostante siano consapevoli della natura tossica del loro rapporto, non riescono a separarsi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Niente di male” di Giorgia è una carezza - Rose Villain molla Guè e torna da Fred De Palma - i Santi Francesi hanno paura : la selezione di “Musica di Fatto” - Un brano fortissimo per le radio e un nuovo percorso che non delude e regala nuove sfumature. Prodotta da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino. Totalmente inedita nei contenuti e nelle intenzioni. . Giorgia punto e a capo. Una ballad/non ballad che ci regala una nuova Giorgia. (Ilfattoquotidiano.it)

Fred De Palma e Rose Villain insieme nel singolo Mmh - La chimica tra Fred de Palma e Rose Villain è evidente sin dal primo ascolto: nel pezzo, i due artisti uniscono elementi dei rispettivi generi, creando un mix unico. . Una relazione che tiene i due protagonisti intrappolati, incapaci di resistere l’uno all’altra, nonostante siano consapevoli della natura distruttiva di questa storia. (Spettacolo.eu)

Pitti Pizza & Friends - la più richiesta è la margherita : arrivano Holden - Lil Jolie e Fred De Palma - In particolare, per l’autore di “Rossetto e […]. Al via sabato 31 agosto il penultimo giorno, al Piazzale della Stazione Marittima di Salerno, dell’edizione 2024 del Pitti Pizza & Friends. Alle spalle una serata esplosiva, quella con Sal da Vinci, oltre che Noemi, Isotta e Andrea Settembre, artisti per i quali la piazza è letteralmente infiammata. (2anews.it)