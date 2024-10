Formula 1: Max Verstappen sfida la McLaren nel Gran Premio di Austin (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Formula 1 entra nel vivo con l’attesissimo Gran Premio di Austin, in programma dal 18 al 20 ottobre. Lo scenario texano si prepara ad accogliere i piloti e gli appassionati delle corse, mentre Max Verstappen della Red Bull cercherà di consolidare il suo vantaggio nella classifica piloti, affrontando la crescente pressione della McLaren e del suo pilota Lando Norris. Con un distacco di 52 punti in favore dell’olandese, la battaglia sta diventando sempre più intensa, specialmente dopo che la McLaren ha sorpassato la Red Bull nella classifica costruttori con un margine di 41 punti. Il programma dettagliato del weekend di corsa Il weekend di corse inizia ufficialmente venerdì 18 ottobre con le prove libere. Gli appassionati di motori potranno seguire la prima sessione di prove, che avrà inizio alle 19.30 ora italiana. Gaeta.it - Formula 1: Max Verstappen sfida la McLaren nel Gran Premio di Austin Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La1 entra nel vivo con l’attesissimodi, in programma dal 18 al 20 ottobre. Lo scenario texano si prepara ad accogliere i piloti e gli appassionati delle corse, mentre Maxdella Red Bull cercherà di consolidare il suo vantaggio nella classifica piloti, affrontando la crescente pressione dellae del suo pilota Lando Norris. Con un distacco di 52 punti in favore dell’olandese, la battaglia sta diventando sempre più intensa, specialmente dopo che laha sorpassato la Red Bull nella classifica costruttori con un margine di 41 punti. Il programma dettagliato del weekend di corsa Il weekend di corse inizia ufficialmente venerdì 18 ottobre con le prove libere. Gli appassionati di motori potranno seguire la prima sessione di prove, che avrà inizio alle 19.30 ora italiana.

