Foggia, spara alla moglie e si uccide (Di venerdì 18 ottobre 2024) 12.44 Un uomo ha sparato alla moglie a San Severo, nel Foggiano, e si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. L'uomo era un agente penitenziario. Dai primi accertamenti emerge che ha aspettato la moglie fuori da un supermercato. Quando lei è arrivata al parcheggio lui l'ha avvicinata e le ha sparato più colpi. Poi è entrato nella propria auto e si è suicidato.

Tragedia a Foggia : prima spara alla moglie e poi si uccide in un parcheggio di un supermercato - I fatti si sono svolti questa mattina, venerdì 18 ottobre, e sul posto dopo la segnalazione sono giunti sul posto i soccorritori dell’1-1-8, la polizia e i carabinieri. Un uomo avrebbe fatto fuoco contro la moglie, per poi rivolgere l’arma contro di sé e uccidersi. Poco dopo sarebbe entrato in auto e avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, facendo fuoco e uccidendosi. (Dayitalianews.com)