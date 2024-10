Lanazione.it - Firenze, cinque giorni di eventi per i 10 anni di Mad Murate Art District

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Per festeggiare i diecidalla fondazione di MADArt, il primo Centro di arte contemporanea e residenze d’artista del Comune digestito da Fondazione Mus.e, dal 23 al 27 ottobre, lo spazio dell’ex carcere fiorentino verrà animato da Open MAD, un evento culturale unico che esplora il potenziale dell’arte come strumento di inclusione, benessere e innovazione sociale. Il programma, curato da Valentina Gensini, direttrice artistica di MAD, si articola su più giornate e prevede una serie di incontri, laboratori, performance e installazioni che pongono al centro il tema della “cura”, intesa sia come esperienza artistica che come processo di trasformazione sociale e culturale. OPEN MAD è realizzato da Comune die MAD – MUS.