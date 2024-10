Festa del Cinema di Roma Tommaso Romanelli racconta il padre un doc sul velista perso nell’Atlantico

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono passati più di 25 anni da quando Andreanelli progettista navale e, è scomparso in mare: stava tentando, con Giovanni Soldini, il record nella traversata dell’Atlantico. Nel 1998 il figlioaveva 4 anni e ora, da regista, affronta un viaggio nella memoria alla scoperta delnel docufilm ‘No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta’, in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela delladeldi. “Mi è servito per elaborare il lutto”, spieganelli nell’intervista all’Adnkronos. “Mi trovavo in un momento di grande difficoltà. Andando in analisi ho capito che dovevo costruire un rapporto con mio, che non conoscevo”. ‘No More Trouble’ è nato 5 anni fa quando “a casa ho trovato delle videocassette che erano nella mia stanza.