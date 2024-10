Endless love, anticipazioni al 26 ottobre: Asu supplica Tufan di non dire nulla (Di venerdì 18 ottobre 2024) Endless love, anticipazioni dal 21 al 26 ottobre. Asu supplica Tufan di tacere perché teme che si possa scoprire cosa ha fatto. Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Anche Leyla e Ayhan concordano una versione dei fatti per evitare che Kemal risulti 2anews.it - Endless love, anticipazioni al 26 ottobre: Asu supplica Tufan di non dire nulla Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dal 21 al 26. Asudi tacere perché teme che si possa scoprire cosa ha fatto. Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Anche Leyla e Ayhan concordano una versione dei fatti per evitare che Kemal risulti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love - anticipazioni dal 18 al 24 ottobre : paura per Nihan - in fin di vita dopo un incidente - Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda da venerdì 18 ottobre a giovedì 24 ottobre: Kemal finalmente sa tutta la verità su Deniz. Nihan avrà un terribile incidente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Endless Love : le anticipazioni della puntata in onda il 17 ottobre su Canale 5 - Kemal scoprirà poi di essere il padre biologico di Deniz e per questo vorrà trovarla nel minor tempo possibile. La donna si recherà al ristorante dove scoprirà che suo marito aveva annullato l’incontro poco prima. 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. (Tpi.it)

Endless Love anticipazioni 18 ottobre : Kemal scopre il diario di Nihan e si scaglia contro di lei - Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. Anticipazioni di Endless Love: Un segreto nascosto troppo a lungo Kemal scopre il diario di Nihan, dove lei ha ... (Movieplayer.it)