Elezioni regionali, la lista ufficiale di Umbria Futura: tutti i nomi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle Elezioni regionali di novembre c'è anche Umbria Futura. Si chiama così la lista che Azione, Partito socialista italiano, Partito Repubblicano italiano e Più Umbria riformista - che racchiude Più Europa Umbria e i civici che ruotano intorno a Massimo Monni – hanno creato "per dare Perugiatoday.it - Elezioni regionali, la lista ufficiale di Umbria Futura: tutti i nomi Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alledi novembre c'è anche. Si chiama così lache Azione, Partito sociaitaliano, Partito Repubblicano italiano e Piùriformista - che racchiude Più Europae i civici che ruotano intorno a Massimo Monni – hanno creato "per dare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - l'italo-palestinese Basir (Alleanza Verdi e Sinistra) spiega il perchè della sua candidatura : "La sanità pubblica va rafforzata" - "Mi candido per portare nelle istituzioni la Palestina, la sofferenza del mio popolo e la voce della resistenza palestinese, per sensibilizzare al tema della Pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale, nel rispetto dell’autodeterminazione dei popoli. Ma mi sono molto cari anche... (Forlitoday.it)

Volt alle elezioni regionali emiliano-romagnole - a Modena si candida Silvia Panini - Volt parteciperà alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre esprimendo quattro candidati nella lista “Civici, con De Pascale , rispettivamente nelle circoscrizioni di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Nella circoscrizione di Modena correrà Silvia Panini, 26 anni, attivista e... (Modenatoday.it)

Elezioni regionali Umbria 2024 - il sondaggio BiDiMedia : ecco come partecipare - Il 17 e 18 novembre urne aperte per il rinnovo del consiglio regionale e per l'elezione del presidente della Regione. È online il sondaggio per mappare e comprendere le intenzioni dell'elettorato umbro. . . Umbria al voto. L'operazione, totalmente indipendente da qualsiasi schieramento politico e. (Perugiatoday.it)