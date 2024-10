E’ morta Celeste Palmieri, la donna ferita a San Severo dal marito che si è suicidato. Lui indossava il braccialetto elettronico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le buste della spesa sull'asfalto. Detersivi e alimentari acquistati per preparare il pranzo finiti per terra nel parcheggio di un supermercato a fianco al corpo di Celeste Palmieri , una donna di 56 anni uccisa a colpi di pistola questa mattina a San Severo dal marito da cui si stava separando. L’uomo, Mario Furio , di 59 anni, un agente della polizia penitenziaria in pensione, si è suicidato subito Feedpress.me - E’ morta Celeste Palmieri, la donna ferita a San Severo dal marito che si è suicidato. Lui indossava il braccialetto elettronico Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le buste della spesa sull'asfalto. Detersivi e alimentari acquistati per preparare il pranzo finiti per terra nel parcheggio di un supermercato a fianco al corpo di, unadi 56 anni uccisa a colpi di pistola questa mattina a Sandalda cui si stava separando. L’uomo, Mario Furio , di 59 anni, un agente della polizia penitenziaria in pensione, si èsubito

E’ morta Celeste Palmieri - la donna ferita a San Severo dal marito che si è suicidato - La donna era ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia dove nel pomeriggio era stata trasferita. E’ morta Celeste Palmieri la donna di 56 anni di San Severo, nel foggiano, ferita gravemente questa mattina dal marito, un agente della polizia penitenziaria in pensione Mario Furio (e non Furo come era stato detto in un primo momento) di 59 anni. (Gazzettadelsud.it)

La chiamata dei carabinieri - il braccialetto elettronico che non si attiva - gli spari. Così Mario Furio ha ucciso la moglie Celeste Palmieri - Il braccialetto elettronico che non si è attivato, la chiamata ai carabinieri, l’arrivo della pattuglia: cosa è successo Celeste era stata contattata dai carabinieri per l’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico dell’uomo. (in copertina il luogo della sparatoria. A dare notizia del decesso è l’Ansa. (Open.online)

La chiamata dei carabinieri - il braccialetto elettronico che non si attiva - gli spari. Così Mario Furio ha aperto il fuoco contro la moglie Celeste Palmieri - E secondo quanto riportato da La Presse, nelle ultime ore la donna aveva allertato i carabinieri proprio perché aveva incrociato l’uomo al supermercato e lo aveva visto uscire, senza che il dispositivo si fosse attivato. Furio aveva ancora il braccialetto elettronico quando ha aperto il fuoco, era stato più volte denunciato dalla moglie e, nei suoi confronti, era stato emesso un divieto di ... (Open.online)