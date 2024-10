Docente invia alla classe ed ai genitori documento ASL con stato di salute di uno studente, il Garante per la privacy ammonisce. Ecco perché (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Garante per la privacy ha ricevuto un reclamo con il quale un genitore ha lamentato che, facendo seguito al risultato di positività al Covid-19 riportato dal proprio figlio a seguito del tampone una Docente avrebbe inviato ai compagni di classe del ragazzo e ai relativi genitori, una comunicazione contenente il provvedimento emesso al riguardo dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con il quale si rendeva noto alla classe lo stato di positività al Covid-19 del minore stesso. Il Garante interviene ammonendo la scuola, per i motivi che ora vedremo L'articolo Docente invia alla classe ed ai genitori documento ASL con stato di salute di uno studente, il Garante per la privacy ammonisce. Ecco perché . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilper laha ricevuto un reclamo con il quale un genitore ha lamentato che, facendo seguito al risultato di positività al Covid-19 riportato dal proprio figlio a seguito del tampone unaavrebbeto ai compagni didel ragazzo e ai relativi, una comunicazione contenente il provvedimento emesso al riguardo dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con il quale si rendeva notolodi positività al Covid-19 del minore stesso. Ilinterviene ammonendo la scuola, per i motivi che ora vedremo L'articoloed aiASL condidi uno, ilper la

