Design, Saviola presenta la collezione Elementum Europe al Sicam di Pordenone (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un appuntamento dal 15 al 18 ottobre dove i visitatori troveranno tutte le novità di prodotto e i trend di mercato Saviola partecipa alla fiera Sicam (Salone internazionale componenti, accessori e semilavorati per l'industria del mobile). Un appuntamento, dal 15 al 18 ottobre, a Pordenone, dove i visitatori troveranno tutte le novità di prodotto e

Design - Saviola presenta la collezione Elementum Europe al Sicam di Pordenone - "La collezione Elementum Europe celebra l'armonia tra i colori primari e tonalità contemporanee, dimostrando come l'impatto emotivo del design possa trasformare la personalizzazione delle superfici. Al centro della zona cucina si trova un ampio bancone realizzato in collaborazione con Florim, azienda italiana leader nella produzione di superfici in ceramiche e gres, che esalta l'accostamento del ... (Liberoquotidiano.it)

Design - Saviola presenta la collezione Elementum Europe al Sicam di Pordenone - re. Un appuntamento, dal 15 al 18 ottobre, a Pordenone, dove i visitatori troveranno tutte le novità di prodotto e i trend di mercato per le future collezioni di mobili, cucine, bagni, contract e interior design. Questa dualità rappresenta le anime di Saviola: una dedicata allo sviluppo di superfici eleganti e in linea con le tendenze di mercato, l'altra vicina al mondo dell'arte e della ... (Liberoquotidiano.it)

Saviola presenta Elementum Europe alla fiera Sicam di Pordenone : un design sostenibile in primo piano - Elementum Europe: una collezione sostenibile e di design La collezione Elementum Europe di Saviola va oltre il semplice concetto di arredamento. La collezione Elementum Europe non è soltanto una risposta alle tendenze attuali, ma rappresenta un impegno a lungo termine verso un design che unisce sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale. (Gaeta.it)