Secoloditalia.it - Cottarelli gela il Pd e promuove la manovra: “Ora il rating dell’Italia potrebbe migliorare”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’economista Carlo, ex senatore Pd ed ex uomo della provvidenza del centrosinistra, è costretto ad ammetterlo: i mercati hanno promosso ladel governo. “Giorgetti – dice al Corriere della Sera – col sostegno della premier Meloni, ha dimostrato prudenza nella gestione dei conti pubblici e il piano presentato a Bruxelles è in linea con le nuove regole Ue. Questo garantisce l’intervento della Bce in caso di attacco da parte dei mercati finanziari”. Domani si pronunceranno Standard & Poor’s e Fitch sul, “forsero anchel’Outlook”.sulla: “Guadagnano i redditi bassi, ci perdono qualcosa le banche” “Unacon molte conferme, a partire dal taglio del cuneo e dell’Irpef, e poche novità”, osserva il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano.