Costretta a lasciare l’Università e perseguitata arrestato l’ex

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiad abbandonaree a ritirarsi alle 23 di sera,e offesa sul luogo di lavoro tanto da svenire. Tutto per colpa dell‘ex compagno. È quanto sofferto da una 23enne di Bellona, nel Casertano, che ha denunciato ai carabinieri, un 29enne di Vitulazio che lavora in Svizzera, facendolo arrestare e finire in carcere, e mettendo un punto su una brutta storia che si trascinava da quasi dieci anni, tra continue vessazioni e umiliazioni. L’ultimo episodio tre giorni fa quando il 29enne si è presentato presso il luogo di lavoro della ex compagna, a Pignataro Maggiore, e, alla presenza del datore di lavoro, degli altri dipendenti e di alcuni clienti, l’ha aggredita verbalmente, ingiuriandola e minacciandola di morte, fino a farla svenire. A quel punto la donna lo ha denunciato e fatto arrestare.