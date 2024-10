Liberoquotidiano.it - "Cosa consiglio a Meloni". Le toghe bloccano il governo sull'Albania? Cruciani fa impazzire la sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Giuseppefala. Nel corso della puntata di 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è andato in scena un accesissimo dibattitoa notizia del giorno: la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trasferimento dei 16 migranti nel Centro in. Le opposizioni, appena appresa la notizia, hanno esultato a gran voce gridando al fallimento della politica migratoria del. E gli eurodeputati del Pd si sono spinti addirittura a chiedere che l'Ue apra una formale procedura d'infrazione contro il nostro Paese. "La decisione di oggi dei giudici è una vergogna assoluta - ha tuonato-. Significa fondamentalmente che in Italia la politica sui migranti non la può fare unregolarmente eletto. E io direi la stessa identicase ci fosse undi centro. Non fa alcuna differenza.