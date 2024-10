"Corea del Sud Paese ostile": il messaggio di Kim (che forma un esercito in 24 ore) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la prima volta Kim ha definito la Corea del Sud uno "Stato ostile". Pyongyang è stata messa in stato di allerta e 1,4 milioni di giovani hanno chiesto di arruolarsi nell'esercito Ilgiornale.it - "Corea del Sud Paese ostile": il messaggio di Kim (che forma un esercito in 24 ore) Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la prima volta Kim ha definito ladel Sud uno "Stato". Pyongyang è stata messa in stato di allerta e 1,4 milioni di giovani hanno chiesto di arruolarsi nell'

Pyongyang ha cambiato la Costituzione e ora la Corea del Sud è ufficialmente un “paese ostile” - La notizia segue giorni di grande tensione tra i due paesi: martedì la Corea del Sud aveva detto che quella del Nord aveva distrutto i tratti delle strade che collegavano i due paesi a ridosso del confine; la decisione sarebbe stata presa dal Nord per proteggersi meglio dal rischio di un’invasione, a causa delle esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti compiute regolarmente a sud del ... (Metropolitanmagazine.it)

Corea del Nord - la svolta di Kim Jong : da dicembre il Paese riaperto ai turisti stranieri - In realtà Kim Jong senior nacque in Siberia. LEGGI ANCHE Kim Jong-un, l'ultimo orrore. Kim ha perseguito e ampliato il programma nucleare nordcoreano, portando a un aumento delle tensioni nel 2017-18 in Asia orientale. La svolta del lider maximo, Kim Jong-un, è solo relativa a una parte del Paese ma rappresenta comunque una notizia, considerando l’autarchia della Corea comunista, peraltro ... (Secoloditalia.it)