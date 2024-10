Chi è Carmen Di Pietro? Età, marito, figli e Instagram (Di venerdì 18 ottobre 2024) Approfondiamo meglio chi è Carmen Di Pietro L'articolo Chi è Carmen Di Pietro? Età, marito, figli e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Carmen Di Pietro? Età, marito, figli e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Approfondiamo meglio chi èDiL'articolo Chi èDi? Età,proviene da Novella 2000.

Carmen Di Pietro rischia denuncia da cantante dopo Tale e Quale Show - La cantante, nota per aver prestato la voce a numerose hit negli anni '80 e '90, ha rivelato al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti di voler denunciare Carmen Di Pietro, accusandola di aver utilizzato le sue canzoni in playback senza darle il giusto riconoscimento. Non solo la Fisher non ha ricevuto il denaro pattuito, ma il successo spagnolo della Di Pietro avrebbe anche ostacolato ... (Tvpertutti.it)

Carmen Di Pietro - cantante vuole denunciarla : “Mi deve mezzo milione di euro” - Ma questa cosa non sarebbe mai stata rispettata. Lei lo cantava spacciandolo per suo”. E ora la Fisher vuole riscuotere il debito. La storia ormai è nota ed è stata confermata pure da Cristiano Malgioglio anni fa: nel periodo di successo di Carmen Di Pietro in Spagna si esibiva in playback con canzoni incise da Wanda Fisher. (Biccy.it)

Per quanto Carmen Di Pietro arrivi ultima a Tale e Quale show 2024 - è lei l’irresistibile attrazione - A Carmen Di Pietro sempre il ruolo della svampita soubrette pronta a sabotare qualsiasi prova canora. E lo show è servito. Ieri sera si è aggiunta una Geppi Cucciari a dir poco avvilita. Continua a leggere . Irresistibile il suo contributo a Tale e Quale show 2024, così come le divertenti resistenze di Cristiano Malgioglio alla sua "arte". (Fanpage.it)