Calhanoglu: "Ho incontrato gli ultras, ma l'Inter non voleva". Rischio squalifica? Cosa dice il regolamento

“Sì - ho incontrato i capi ultras : l’Inter mi aveva detto di non farlo. Mai uscito a cena” : Hakan Calhanoglu sentito in Procura. Cosa rischia - In questo caso, il dirigente, allenatore o giocatore coinvolto rischia la squalifica o l’inibizione, oltre a una multa. L'articolo “Sì, ho incontrato i capi ultras: l’Inter mi aveva detto di non farlo. Che cosa rischia Calhanoglu sul piano sportivoSe dal punto di vista penale,almeno al momento, Calhanoglu è semplicemente un testimone, per quanto riguarda il Codice di giustizia sportiva la sua ... (Ilfattoquotidiano.it)

Arresti ultrà - Calhanoglu in procura : «Ho incontrato i tifosi ma non siamo mai usciti a cena» - Lo striscione della Nord e le maglie da donare ai bambini ricoverati in ospedale Calhanoglu avrebbe poi spiegato agli inquirenti come la dirigenza del club gli avrebbe raccomandato di evitare qualsiasi contatto con gli ultrà, ma che questi avvennero per ricambiare gli attestati di solidarietà ricevuti dopo il terremoto che colpì la Turchia, paese natale del centrocampista. (Lettera43.it)

Ultras - Calhanoglu in Procura : «Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» - Avrebbe poi spiegato ai poliziotti di aver scelto di incontrare Ferdico e Bellocco per riconoscenza, dopo che la Curva Nord gli aveva dedicato uno striscione di solidarietà per il terremoto in Turchia del 2023. Ha inoltre specificato: «Ho appreso chi fosse realmente Bellocco solo dopo aver visto la fotografia in seguito alle notizie sul suo omicidio, ma non ho mai ricevuto pressioni né da parte ... (Ilnapolista.it)