Cade albero a Napoli per il maltempo, uomo lievemente ferito (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo è rimasto lievemente ferito poco fa a Napoli a causa di un albero caduto per il maltempo. L'episodio è avvenuto in via Manzoni, collina di Posillipo. Il passante è stato colpito dalla chioma dell'albero: è stato medicato sul posto e ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto il 118 e la polizia municipale. L'articolo Cade albero a Napoli per il maltempo, uomo lievemente ferito proviene da Anteprima24.it.

