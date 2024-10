Busto Arsizio, detenuto tira un pugno a un agente penitenziario (Di venerdì 18 ottobre 2024) Busto Arsizio (Varese) – Un agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto del carcere di Busto Arsizio. A darne voce è il Segretario Locale della UILPA Polizia Penitenziaria di Busto Arsizio Russo Claudio che commenta così: “In mattinata, un detenuto di origini ucraine a quanto pare con problemi psichiatrici ha chiesto di parlare con la psicologa, una volta giunto presso l’ambulatorio, gli veniva riferito di attendere poiché la dottoressa non era disponibile in quel preciso istante, pertanto doveva attendere il suo turno. Quest’ultimo, irritato ha reagito spintonando il collega presente e successivamente è risalito nella sua sezione, dove non contento, all’insaputa e alle spalle ha sferrato un pugno al collega addetto alla vigilanza del reparto. Ilgiorno.it - Busto Arsizio, detenuto tira un pugno a un agente penitenziario Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Varese) – Undi polizia penitenziaria aggredito da undel carcere di. A darne voce è il Segretario Locale della UILPA Polizia Penitenziaria diRusso Claudio che commenta così: “In mattinata, undi origini ucraine a quanto pare con problemi psichiatrici ha chiesto di parlare con la psicologa, una volta giunto presso l’ambulatorio, gli veniva riferito di attendere poiché la dottoressa non era disponibile in quel preciso istante, pertanto doveva attendere il suo turno. Quest’ultimo, irritato ha reagito spintonando il collega presente e successivamente è risalito nella sua sezione, dove non contento, all’insaputa e alle spalle ha sferrato unal collega addetto alla vigilanza del reparto.

