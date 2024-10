Bertotto in conferenza : “Turris squadra ostica, noi possiamo ancora migliorare” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Valerio Bertotto, allenatore del Giugliano, ha presentato la partita contro la Turris in conferenza stampa. Queste le parole rilasciate dall’allenatore gialloblù: La conferenza di Bertotto “Segnare poco rispetto alle occasioni create? Non è un problema, ma una situazione da monitorare nel senso buono. Ci rendiamo conto che il volume è ampio, anche nella qualità dell’espressione del gioco, ed è L'articolo Bertotto in conferenza : “Turris squadra ostica, noi possiamo ancora migliorare” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Bertotto in conferenza : “Turris squadra ostica, noi possiamo ancora migliorare” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Valerio, allenatore del Giugliano, ha presentato la partita contro lainstampa. Queste le parole rilasciate dall’allenatore gialloblù: Ladi“Segnare poco rispetto alle occasioni create? Non è un problema, ma una situazione da monitorare nel senso buono. Ci rendiamo conto che il volume è ampio, anche nella qualità dell’espressione del gioco, ed è L'articoloin: “, noi” Teleclubitalia.

