Ilrestodelcarlino.it - Baby vandali, danni e imbrattamenti in centro: “Situazione drammatica”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Modena, 18 ottobre 2024 – Imbrattano, picchiano, rapinano, interrompono servizi importanti. Per quale motivo? Probabilmente al solo scopo di farlo o forse per guadagnarsi un ‘like’ in più sui social network. Non passa giorno senza che uno o più minori o comunque ragazzi giovanissimi risultino coinvolti in gravi episodi di cronaca. La polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere interne all’autostazione ma anche quelle esterne al fine di individuare il (o i) responsabile dell’ ‘attacco’ alla stazione delle corriere di mercoledì pomeriggio. Un giovane malvivente, infatti, ha spruzzato spray al peperoncino nei locali della biglietteria e nella saletta degli autisti dei mezzi Seta provocando l’intossicazione di cinque di questi e, ovviamente, il caos all’interno e all’esterno dell’edificio, visto il necessario intervento di pompieri, polizia locale e sanitari del 118.