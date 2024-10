"Anche oggi mi sono innervosito": Sinner si auto-fustiga, l'errore che non si perdona (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di ghiaccio? No, o perlomeno non sempre. Jannik Sinner, con la consueta lucidità e una ammirevole sincerità, ha rivelato ai microfoni dell'intervistatore cosa non è filato liscio in campo nella semifinale vinta pochi minuti prima contro Nole Djokovic al Six Kings Slam, il ricchissimo-torneo esibizione in corso a Riyad, in Arabia Saudita. Sabato l'azzurro, numero 1 del ranking Atp, se la vedrà con l'eterno rivale Carlos Alcaraz, con qui in questa stagione si è diviso equamente la conquista dei 4 slam. Contro il serbo, l'ultimo rimasto dei Big 4 che hanno dominato il tennis negli ultimi 4 anni (dopo Roger Federer e Andy Murray, si è appena ritirato Anche Rafa Nadal sconfitto proprio da Alcaraz), il match è cominciato alla grande, con il primo set durato appena mezz'ora. Ma il Joker ha risalito la china, portandosi a casa il secondo dopo una vera battaglia. Liberoquotidiano.it - "Anche oggi mi sono innervosito": Sinner si auto-fustiga, l'errore che non si perdona Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di ghiaccio? No, o perlomeno non sempre. Jannik, con la consueta lucidità e una ammirevole sincerità, ha rivelato ai microfoni dell'intervistatore cosa non è filato liscio in campo nella semifinale vinta pochi minuti prima contro Nole Djokovic al Six Kings Slam, il ricchissimo-torneo esibizione in corso a Riyad, in Arabia Saudita. Sabato l'azzurro, numero 1 del ranking Atp, se la vedrà con l'eterno rivale Carlos Alcaraz, con qui in questa stagione si è diviso equamente la conquista dei 4 slam. Contro il serbo, l'ultimo rimasto dei Big 4 che hanno dominato il tennis negli ultimi 4 anni (dopo Roger Federer e Andy Murray, si è appena ritiratoRafa Nadal sconfitto proprio da Alcaraz), il match è cominciato alla grande, con il primo set durato appena mezz'ora. Ma il Joker ha risalito la china, portandosi a casa il secondo dopo una vera battaglia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner risponde a chi anche contro Djokovic lo vede come un uomo di ghiaccio : “Mi sono innervosito” - Anche quando Djokovic era a un passo dalla rimonta, Sinner è rimasto impassibile. Ma è solo una tattica: "A volte non riesco a gestirmi quando sono un po' stanco"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner più forte della stanchezza : batte Djokovic dopo una dura lotta ed è in finale al Six Kings Slam - Non si registrano altre palle break, l’equilibrio non si spezza e si va al tiebreak: Djokovic parte subito con un minibreak e si porta poi sul 3-0. Nella seconda partita Djokovic prova a cambiare lo spartito dell’incontro, centrando il break in apertura, subito confermato, col serbo che scappa sul 2-0. (Oasport.it)

“Il clostebol serve per mascherare cicli di doping pesante” : nuove accuse a Sinner - ora Kyrgios si improvvisa anche medico - A sostegno, si fa per dire, della sua tesi viene citato un altro post dell’account “cleans_letsrun” che si occupa di notizie di doping. Tutte cose già note. Sarebbe da ignorarlo, se non fosse che i suoi account social sono seguiti da milioni di persone in tutto il mondo. Adesso Nick Kyrgios si improvvisa anche medico. (Ilfattoquotidiano.it)