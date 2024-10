Gamerbrain.net - Analogue 3D: Il Nintendo 64 in 4K

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Retrogamer e appassionati di console retrogames a raccolta,, nota azienda nota per la produzione di console del passato ma in chiave moderna, ha annunciato3D, una nuova versione del celebre64, il quale permetterà ovviamente di usare sia i controller che le cartucce originali, ma con delle migliorie non indifferenti, a seguire i dettagli. Il64 in 4K? Ci pensaLa nuova console retrogames riproduce fedelmente l’hardware della piattaforma, con la possibilità come da foto, di utilizzare le cartucce originali, sia in versione americana o giapponese che naturalmente PAL, senza il bisogno di ricorrere ad alcun adattatore esterno. Potrete dunque giocare capolavori come Super Mario 64, Pilog Wings 64, Wave Race 64 e molti altri.