Albania, così oggi i giudici possono svuotare i centri in Albania: le sentenze sui fermi e l'incognita commissioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Non posso tornare. Mi ammazzerebbero». A parlare è uno dei dodici naufraghi salvati dalla nave Libra della Marina militare e oggi "ospiti" del centro di Gjader. Recuperato «forse non in acque internazionali, ma italiane» secondo i quattro parlamentari che hanno visitato le strutture volute dal governo italiano in Albania. Un altro è un disertore dell'esercito. È stato per nove mesi in un campo di raccolta in Libia. Ha pagato 8.500 euro per il viaggio. Per l'Italia entrambi non hanno diritto all'asilo perché provengono da paesi considerati sicuri come l'Egitto e il Bangladesh. Ma stamattina i giudici di Roma possono cambiare tutto. Dovranno decidere riguardo la convalida del fermo. In videoconferenza tra Roma e Gjader ascolteranno i migranti ed emetteranno i verdetti. Che possono far crollare l'intero impianto della legge.

Albania - oggi si decide sulle convalide. Dubbi sulle procedure - «Se avessi saputo che mi portavano in Albania mi sarei tuffato e avrei raggiunto Lampedusa a nuoto. Ero molto vicino»: ha detto così uno dei 12 richiedenti asilo, otto cittadini […] The post Albania, oggi si decide sulle convalide. Dubbi sulle procedure first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Migranti Albania - oggi arrivati in 16 ma 4 sono tornati in Italia - Tra i 16 migranti, due si sono dichiarati minorenni e, poiché il trattato si applica solo ai maschi adulti, sono stati trasferiti nuovamente su una motovedetta diretta in Italia per essere valutati negli hotspot italiani. Questi migranti, i primi a essere trasferiti in Albania nell’ambito del nuovo accordo tra Roma e Tirana, sono stati sbarcati dalla nave Libra della Marina Militare italiana ... (Thesocialpost.it)

Tra i 16 migranti sbarcati oggi in Albania anche due minorenni : verranno riportati in Italia - I due hanno riferito di avere meno di 18 anni e dunque, in via cautelare, verranno riaccompagnati in Italia. Nel nostro Paese saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.Continua a leggere . (Fanpage.it)