Al via lo sciopero dell'automotive, metalmeccanici in piazza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di sciopero unitario del settore automotive e di manifestazione nazionale a Roma: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si mobilitano insieme, sotto lo slogan "Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto". I sindacati dei metalmeccanici scendono in piazza per difendere l'occupazione e rilanciare il futuro dell'industria dell'auto in Italia, a partire dai siti Stelllantis. Lo sciopero è partito dal primo turno di lavoro. Il corteo a Roma si muoverà da piazza Barberini diretto a piazza del Popolo, dove i segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella interverranno dal palco. In piazza anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Quotidiano.net - Al via lo sciopero dell'automotive, metalmeccanici in piazza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata diunitario del settoree di manifestazione nazionale a Roma: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si mobilitano insieme, sotto lo slogan "Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto". I sindacati deiscendono inper difendere l'occupazione e rilanciare il futuro'industria'auto in Italia, a partire dai siti Stelllantis. Loè partito dal primo turno di lavoro. Il corteo a Roma si muoverà daBarberini diretto adel Popolo, dove i segretari generali dei sindacati dei, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella interverranno dal palco. Inanche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

