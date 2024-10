Ilnapolista.it - Addio all’Italia patria del contropiede. In Serie A è quasi scomparso, è la Bundesliga il nuovo paradiso

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) C’era una volta l’Italiadel. InA è, è lailLe ultime 20 edizioni della Champions League sono state vinte da un club di Inghilterra, Italia, Spagna o Germania. Dominano. Ma mica son tutti uguali. The Athletic ha deciso di sondare le differenze stilistiche, tattiche e filosofiche, e ne è venuta fuori qualche sorpresa. Tanto per cominciare, la costruzione dal basso: “lo stereotipo del calcio spagnolo è sostenuto da un calcio corto e progressivo, ma la Liga è indietro rispetto alle altre leghe in termini di sequenze di passaggi corti dal loro portiere, in ciascuna delle ultime cinque stagioni”. E anzi: “il calcio fisico e duro è emerso come un antidoto allo stile basato sul possesso palla per cui un tempo era nota le Liga”.