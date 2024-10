Ilrestodelcarlino.it - Addio all’Anfora: "Ci trasferiamo"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il centro commerciale della Regina perde un altro pezzo, ha chiuso lo storico ristorante "Anfora" in via Rossini, a pochi passi da via Bovio e Piazza Primo Maggio. "Chiudiamo dopo un percorso di 23 anni – spiega Michele Massalini, gestore del ristorante e molto noto in città – mi trasferisco nell’entroterra a Santa Maria del Monte dove aprirò un nuovo locale, tornando anche al mio primo amore, la cucina, che per me è una vera passione". Ma di fatto Cattolica ed il suo tessuto commerciale ed enogastronomico, dopo la Locanda Liuzzi, perdono un’altra attività di ristorazione, in pieno centro, che da anni rappresentava, e per tutto l’anno, un punto di riferimento, per giovani, famiglie e amici, un ristorante e pizzeria molto apprezzato dai cattolichini.