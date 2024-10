WTA Ningbo 2024: completati i secondi turni, avanti le big da Haddad Maia a Muchova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giornata per certi versi particolare al WTA 500 di Ningbo, che non vede terzi set in scena, ma non per questo è privo di emozioni. Che, anzi, si verificano eccome, soprattutto nella prima metà di un giovedì che determina in maniera completa tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale. Ad aprire, nella parte alta del tabellone, la brasiliana Beatriz Haddad Maia: la numero 6 del seeding vince quello che è senza dubbio il miglior match a livello qualitativo di oggi, con un 7-6(2) 7-5 sulla britannica Katie Boulter lottato a metà. Primo set senza palle break, secondo con tanti game ai vantaggi e Boulter che spreca varie chance per allungare e ne risente nel finale. Sarà interessante capire come se la caverà con la spagnola Paula Badosa. Tennis, la n. Oasport.it - WTA Ningbo 2024: completati i secondi turni, avanti le big da Haddad Maia a Muchova Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giornata per certi versi particolare al WTA 500 di, che non vede terzi set in scena, ma non per questo è privo di emozioni. Che, anzi, si verificano eccome, soprattutto nella prima metà di un giovedì che determina in maniera completa tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale. Ad aprire, nella parte alta del tabellone, la brasiliana Beatriz: la numero 6 del seeding vince quello che è senza dubbio il miglior match a livello qualitativo di oggi, con un 7-6(2) 7-5 sulla britannica Katie Boulter lottato a metà. Primo set senza palle break, secondo con tanti game ai vantaggi e Boulter che spreca varie chance per allungare e ne risente nel finale. Sarà interessante capire come se la caverà con la spagnola Paula Badosa. Tennis, la n.

