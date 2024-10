Voci di confine: compositori giuliani, istriani e dalmati dal ‘500 ai nostri giorni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con questo concerto il Gruppo Incontro intende far conoscere e promuovere la musica di alcuni compositori legati a queste terre di confine, compositori quindi nati o vissuti in Istria, Dalmazia e Friuli Venezia Giulia dal '500 ai giorni nostri. Vi accompagneremo in un viaggio musicale che parte Triesteprima.it - Voci di confine: compositori giuliani, istriani e dalmati dal ‘500 ai nostri giorni Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con questo concerto il Gruppo Incontro intende far conoscere e promuovere la musica di alcunilegati a queste terre diquindi nati o vissuti in Istria, Dalmazia e Friuli Venezia Giulia dal '500 ai. Vi accompagneremo in un viaggio musicale che parte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Voci di confine: compositori giuliani, istriani e dalmati dal ‘500 ai nostri giorni - Con questo concerto il Gruppo Incontro intende far conoscere e promuovere la musica di alcuni compositori legati a queste terre di confine, compositori quindi nati o vissuti in Istria, Dalmazia e Friu ... (triesteprima.it)

Beethoven & Schubert: trii per archi e il Mozart ritrovato - Continua la stagione di Ensemble Locatelli con il settimo concerto in programma: celebri pagine di musica da camera per archi, con una grande novità: in programma il Trio "Ganz Kleine Nachtmusik" K.64 ... (ecodibergamo.it)

Preventivo 2025: i docenti di educazione fisica non ci stanno - VACALLO - La decima edizione della Vignalonga, la camminata enogastronomica che si snoda tra i vigneti e sui sentieri di Vacallo Morbio inferiore e Maslianico, porta a casa un altro successo. Sabato ... (tio.ch)