Vite - L' arte del possibile l' intervista ad Alessandro Benetton

È Alessandro Benetton il protagonista del nuovo ciclo di "Vite - L'arte del possibile", in onda su Sky TG24 giovedì 17 ottobre alle 20:30. L'imprenditore si racconta a Giuseppe De Bellis in un luogo da lui molto amato, casa sua, a Ponzano Veneto: "Siamo a casa mia e dei miei figli. È un luogo dei valori, io lo definirei così; un luogo dove sono riuscito a mettere assieme la semplicità che voleva trasferirmi la mia famiglia, la responsabilità ma anche le ambizioni e avere un posto dove poi tornare e riflettere con sé stessi e con le persone più vicine".

