Visita alla Basilica di Santa Giustina (Di giovedì 17 ottobre 2024) La monumentale Basilica di Santa Giustina domina Prato della Valle con le sue otto cupole, ma è all'interno tra i suoi spazi luminosi e vasti che ci immergeremo in quella che è la storia cristiana. Al suo interno sono conservati, tra gli altri, le spoglie di Santa Giustina prima martire Cristiana Padovaoggi.it - Visita alla Basilica di Santa Giustina Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La monumentaledidomina Prato della Valle con le sue otto cupole, ma è all'interno tra i suoi spazi luminosi e vasti che ci immergeremo in quella che è la storia cristiana. Al suo interno sono conservati, tra gli altri, le spoglie diprima martire Cristiana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa di San Luca Evangelista alla basilica di Santa Giustina - In occasione della solennità di san Luca evangelista, patrono dei medici e degli artisti, domani, venerdì 18 ottobre, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla incontrerà i medici del territorio per un momento di dialogo e confronto a partire dalla relazione del dott. Tiziano Vecchiato... (Padovaoggi.it)

La Basilica di Santa Sofia a Roma : un luogo che richiama quella di Kiev in Ucraina - . Uno di questi è la Basilica di Santa Sofia a Roma. Molto spesso non conosciamo l’immenso patrimonio dei luoghi di culto che abbiamo in Italia. . Si tratta di una chiesa di culto cattolico di rito bizantino ma è, anche, un “luogo sussidiario” di culto della parrocchia di Santa Maria della Presentazione ed è la chiesa. (Lalucedimaria.it)

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore l’illustre concertista di fama mondiale Martin Schmeding - La serata è stata allestita con il contributo di Confindustria Bergamo e di Fondazione Mia. Dopo aver insegnato ad Hannover, Lipsia, Weimar e Dresda, è stato professore d’organo alla Hochschule für Musik di Friburgo dal 2004 al 2015, dove è stato anche presidente dei dipartimenti di musica sacra e di organo. (Bergamonews.it)