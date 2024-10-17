Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 20:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 19 : 45 - IN TEMA DI CANTIERI: SU VIA PONTINA INIZIANO STANOTTE E FINO AL 7 DICEMBRE I LAVORI NOTTURNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DEL GAS A LATINA IL CANTIERE COINVOLGERA’ IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 73+680 ED IL 74+720 IN DIREZIONE TERRACINA SIA IN COMPLANARE SIA SULLA CARREGGIATA CENTRALE ISTITUITO IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE TRA GLI SVINCOLI DI BORGO ISONZO E STRADA PICCARELLO DA ERICA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 19 : 15 - SULLA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 19. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. 05 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO FILE SULLA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 18 : 45 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. SULLA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA METRO C, PER GLI INTERVENTI NECESSARI AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FINO AL COLOSSEO, PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL ... (Romadailynews.it)
Oggi 18 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco trevisotoday.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: azzurre dell’inseguimento in finale per il bronzo! ... oasport.it
Incidente tra auto a Lido Lago, due feriti salernotoday.it
Laura Frosecchi? uccisa dal nipote 22enne: la telefonata ai carabinieri, «i brutti giri», il panico in città ... leggo.it