Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 20:30 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Viabilità DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. IN TEMA DI CANTIERI: SU VIA PONTINA INIZIANO STANOTTE E FINO AL 7 DICEMBRE I LAVORI NOTTURNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DEL GAS A LATINA IL CANTIERE COINVOLGERA’ IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 73+680 ED IL 74+720 IN DIREZIONE TERRACINA SIA IN COMPLANARE SIA SULLA CARREGGIATA CENTRALE ISTITUITO IL DIVIETO ALLA CIRCOLazioNE TRA GLI SVINCOLI DI BORGO ISONZO E STRADA PICCARELLO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA METRO C, PER GLI INTERVENTI NECESSARI AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FINO AL COLOSSEO, PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI VIENE SOSTITUITO DA BUS. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 20:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)DEL 17 OTTOBREORE 20.20 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. IN TEMA DI CANTIERI: SU VIA PONTINA INIZIANO STANOTTE E FINO AL 7 DICEMBRE I LAVORI NOTTURNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DEL GAS A LATINA IL CANTIERE COINVOLGERA’ IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 73+680 ED IL 74+720 IN DIREZIONE TERRACINA SIA IN COMPLANARE SIA SULLA CARREGGIATA CENTRALE ISTITUITO IL DIVIETO ALLA CIRCONE TRA GLI SVINCOLI DI BORGO ISONZO E STRADA PICCARELLO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA METRO C, PER GLI INTERVENTI NECESSARI AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FINO AL COLOSSEO, PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI VIENE SOSTITUITO DA BUS.

