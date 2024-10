Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Amal tradisce Michele ed esce con Alessio, che mossa! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 17 ottobre 2024 su Canale 5, Sabrina torna ad essere messa da Gabriele mentre Amal scatena Michele Longobardi, uscendo con il collega tronista Alessio. Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Amal tradisce Michele ed esce con Alessio, che mossa! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelladi, in onda giovedì 17 ottobre 2024 su Canale 5, Sabrina torna ad essere messa da Gabriele mentrescatenaLongobardi, uscendo con il collega tronista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Michele Elimina Amal Dopo Una Lite! - Voi che cosa ne pensate? Condividete la decisione di Michele oppure no? A voi i commenti! Articolo Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Michele Elimina Amal Dopo Una Lite! pubblicato da UD News. Margherita a sua volta è infastidita perché lui non le aveva detto che era arrivato all’intimità con Morena. Sabrina interviene per dire che non vuole essere né amante né amica di Gabriele. (Uominiedonnenews.it)

Uomini e donne - Ida Platano si è fidanzata? Arriva un annuncio importante da parte dell’ex tronista - Immagini riferibili ad un weekend intimo che la ex tronista di Uomini e donne potrebbe aver condiviso con il presunto nuovo amore. Ve lo dico io prima che questa notizia vi arrivi da altri“, fa sapere l’ex tronista di Uomini e donne. Senza fare mention del presunto fidanzato, farebbe tuttavia pensare che stia vivendo un nuovo amore lontana dalla TV e le cronache di Uomini e donne: “La mia vita è ... (Anticipazionitv.it)

Ida Platano : “Sto vivendo un momento speciale” - l’ex tronista ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne - Ida Platano con una IG story ha raccontato ai fan di star vivendo un periodo speciale: "Non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti", le parole. Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne, conferma che l'ex tronista ha trovato l'amore lontana dalle telecamere.Continua a leggere . (Fanpage.it)