Ucraina, Zuppi a Mosca: “Valutato se la via umanitaria può favorire la pace” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “I colloqui intercorsi hanno permesso di valutare quanto finora compiuto per il ricongiungimento familiare di minori e lo scambio di prigionieri, di feriti e delle spoglie dei caduti”. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede in merito alla missione del cardinale Matteo Zuppi, inviato del Santo Padre, che dal 14 al 16 ottobre è stato a Mosca per la seconda volta, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, in continuità con la missione affidatagli da Papa Francesco. In tale occasione, Zuppi ha incontrato Sergey Lavrov, Ministro degli Affari Esteri, Yuri Ushakov, Consigliere del Presidente della Federazione Russa per gli affari di politica estera, Marija Lvova-Belova, Commissaria alla presidenza per i diritti del bambino, e la Tatiana Moskalkova, Commissario presidenziale per i diritti umani. Lapresse.it - Ucraina, Zuppi a Mosca: “Valutato se la via umanitaria può favorire la pace” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “I colloqui intercorsi hanno permesso di valutare quanto finora compiuto per il ricongiungimento familiare di minori e lo scambio di prigionieri, di feriti e delle spoglie dei caduti”. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede in merito alla missione del cardinale Matteo, inviato del Santo Padre, che dal 14 al 16 ottobre è stato aper la seconda volta, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, in continuità con la missione affidatagli da Papa Francesco. In tale occasione,ha incontrato Sergey Lavrov, Ministro degli Affari Esteri, Yuri Ushakov, Consigliere del Presidente della Federazione Russa per gli affari di politica estera, Marija Lvova-Belova, Commissaria alla presidenza per i diritti del bambino, e la Tatiana Moskalkova, Commissario presidenziale per i diritti umani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - piano vittoria Zelensky. Terminata missione di Zuppi a Mosca - In Ucraina, sul campo avanzano le truppe russe, supportate da unità nordcoreane. Zelensky presenta al parlamento il suo “piano per la vittoria”. The post Ucraina, piano vittoria Zelensky. Terminata missione di Zuppi a Mosca first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Ucraina - la missione del card. Zuppi a Mosca. Ricongiungimento bimbi-genitori - Fronte ucraino. Negli incontri di oggi del cardinale Zuppi a Mosca particolare attenzione al ricongiungimento di bambini e genitori ucraini e russi. The post Ucraina, la missione del card. Zuppi a Mosca. Ricongiungimento bimbi-genitori first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Il cardinale Zuppi in visita a Mosca per la pace in Ucraina - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Nuova missione di pace del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi a Mosca per cercare di arrivare alla pace in Ucraina dopo oltre due anni e mezzo di guerra. Dopo aver incontrato a Mosca ieri, lunedì 14 ottobre, il ministro degli... (Bolognatoday.it)