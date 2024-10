Tutte le misure pro famiglia: più contributi per i nidi e bonus bebè da 1.000 euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stimoli alla natalità al centro della legge di bilancio. La Carta per i nuovi nati assicura un aiuto ai genitori meno abbienti per coprire le prime spese post parto. Laverita.info - Tutte le misure pro famiglia: più contributi per i nidi e bonus bebè da 1.000 euro Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stimoli alla natalità al centro della legge di bilancio. La Carta per i nuovi nati assicura un aiuto ai genitori meno abbienti per coprire le prime spese post parto.

Legge di Bilancio 2025 : dal contributo per le banche al taglio del cuneo fiscale - ecco tutte le misure. Per la Sanità ci sono solo 900 milioni - “Ringrazio vivamente banche e assicurazioni e il contributo dei ministeri, che hanno permesso di confermare tutti questi benefici per cittadini e imprese italiane”. Manovra 2025: le altre coperture Il Governo prevede poi di incassare 2 miliardi di euro dal prelievo fiscale sul gioco d’azzardo e dalla revisione delle agevolazioni fiscali, mentre una cifra compresa tra 1 e 2 miliardi dovrebbe ... (Tpi.it)

Via libera alla Manovra 2025. Bonus da 1.000 euro per i nuovi nati - 3 - 5 miliardi in arrivo da banche e assicurazioni : ecco tutte le misure - Il governo, approvando la legge di Bilancio, intende confermare anche il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con reddito entro i 35 mila euro e la riduzione a tre degli scaglioni Irpef. Infine, le accise sul diesel dovrebbero salire di 1,5 centesimi, mentre quelle sulla benzina scenderebbero di un importo uguale. (Open.online)

Legge di bilancio 2025 - ok al DDL da 30 miliardi : 1.000 euro per genitori - taglio al cuneo e sconti Irpef. Tutte le misure - 000 euro ai genitori Proroga e aumento Incentivi al lavoro nel mezzogiorno (ZES) Rinnovo CCNL Pubblico impiego Incentivi pensionati Tassazione agevolata sui Fringe benefit ai dipendenti Revisione accise su gas ed energia Fondi al Sistema sanitario nazionale Le cifre della Legge di bilancio 2025 Il disegno di legge di bilancio ... (Leggioggi.it)