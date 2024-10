Ilgiorno.it - Tunnel all’Arco (e consulti gratis) per la prevenzione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’idea di una passeggiata nell’intestino sembrerà un filo estrema ai più impressionabili, persino nella città dove già più di cinquant’anni fa i nouveaux réalistes facevano esplodere un pene monumentale davanti al Duomo. Però qui non si tratta di arte, ma di divulgazione scientifica ed educazione alla salute: un enormegonfiabile, riproduzione fedele di un tratto di colon, sarà allestito sotto l’Arco della Pace la prossima settimana, venerdì 25 ottobre dalle 14 alle 18 e sabato 26 dalle 10 alle 13. All’interno si potrà camminare, per scoprire come sono fatte le anse dell’intestino e cosa vi si può nascondere, tra diverticoli, polipi e tumore colon-rettale, sotto la guida dei medici del Gruppo MultiMedica, privato accreditato a contratto col servizio sanitario regionale, che organizza l’iniziativa con il supporto logistico della Croce Rossa di Milano.