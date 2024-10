Traffico Roma del 17-10-2024 ore 11:30 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità come detto la 24 sulla Cassia e la Salaria Traffico intenso sulla tangenziale est in direzione San Giovanni chiusa via degli artificieri in direzione Castello della Cecchignola rallentamenti sulla Pontina Spinaceto e Colombo al pinciano proseguono i lavori in via Puccini la strada è chiusa da Corso d’Italia a via Pinciana sulla via del mare divieto di transito per lavori di manutenzione tra Acilia e via della gente salinatoria in centro dalle 11 in Piazza di Ponte Umberto manifestazione dei movimenti per il diritto alla casa In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità come detto la 24 sulla Cassia e la Salariaintenso sulla tangenziale est in direzione San Giovanni chiusa via degli artificieri in direzione Castello della Cecchignola rallentamenti sulla Pontina Spinaceto e Colombo al pinciano proseguono i lavori in via Puccini la strada è chiusa da Corso d’Italia a via Pinciana sulla via del mare divieto di transito per lavori di manutenzione tra Acilia e via della gente salinatoria in centro dalle 11 in Piazza di Ponte Umberto manifestazione dei movimenti per il diritto alla casa In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 17-10-2024 ore 10 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità come detto la 24 sulla Cassia e la Salaria traffico intenso sulla tangenziale est in direzione San Giovanni chiusa via degli artificieri in direzione Castello della Cecchignola rallentamenti sulla Pontina Spinaceto e Colombo al pinciano proseguono i lavori in via Puccini la strada è chiusa da Corso d’Italia a via ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 17-10-2024 ore 10 : 00 - luceverde. Luceverde Roma di nuovo Ben trovati all’ascolto dalla redazione incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono i collegamenti tra La Flaminia è l’uscita Cassia in direzione quindi Aurelia chiuse le corsie di sorpasso e di marcia veloce ancora sul raccordo per traffico intenso incolonnamenti a tratti in carreggiata interna dal bivio con la Roma Firenze fino ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 17-10-2024 ore 09 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità molto intenso il traffico sulla rete viene a cittadina con le code segnalate su tutte le principali vie di accesso al centro sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Firenze sino alla Tiburtina altre cose dallo svincolo Casilina all’uscita Ardeatina ... (Romadailynews.it)