Tiro a volo, finali Cdm New Delhi 2024: doppietta azzurra nello skeet maschile con Cassandro e Rossetti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si concludono con un pieno di medaglie per l’Italia le finali di Coppa del mondo 2024 di Tiro a volo a New Delhi: dopo che tutti i sei italiani in gara avevano guadagnato l’accesso alle rispettive finali, gli Azzurri sono poi stati protagonisti nell’atto finale. È una doppietta tricolore quella che si è consumata nello skeet maschile, che ha visto un intenso testa a testa tra Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, in cui il primo si è imposto con 57 piattelli a 56 sul secondo, che ha commesso un errore proprio all’ultimo piattello. A completare il podio, con 43 piattelli, il padrone di casa Naruka. Medaglie prestigiose sono arrivate anche dalle altre gare. nello skeet femminile, Diana Bacosi ha concluso al secondo posto con 54 piattelli, superata solo dalla statunitense Samantha Simonton (56); nella stessa gara, quinta Martina Maruzzo con 25 piattelli. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si concludono con un pieno di medaglie per l’Italia ledi Coppa del mondodia New: dopo che tutti i sei italiani in gara avevano guadagnato l’accesso alle rispettive, gli Azzurri sono poi stati protagonisti nell’atto finale. È unatricolore quella che si è consumata, che ha visto un intenso testa a testa tra Tammaroe Gabriele, in cui il primo si è imposto con 57 piattelli a 56 sul secondo, che ha commesso un errore proprio all’ultimo piattello. A completare il podio, con 43 piattelli, il padrone di casa Naruka. Medaglie prestigiose sono arrivate anche dalle altre gare.femminile, Diana Bacosi ha concluso al secondo posto con 54 piattelli, superata solo dalla statunitense Samantha Simonton (56); nella stessa gara, quinta Martina Maruzzo con 25 piattelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tiro a volo - Tammaro Cassandro beffa Gabriele Rossetti : doppietta azzurra nello skeet alle Finali di Coppa del Mondo! - L’aggancio arriva dopo 54 piattelli a quota 51, poi quando tutto lascia presagire lo shoot-off, Rossetti manca proprio l’ultimo bersaglio e Cassandro la spunta per 57-56. Doppietta italiana a Nuova Delhi, in India, nella specialità dello skeet maschile alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo: nell’ultimo atto Tammaro Cassandro insegue a lungo, poi rimonta e beffa all’ultimo ... (Oasport.it)

Tiro a segno : Spinella sesto nella pistola automatica 25 m alle Finali di Coppa del Mondo. Vince Li - La gara è stata vinta dal Campione Olimpico Li Yuehong, dominatore assoluto della prova come dimostra il totale di 34 maturato grazie a ben cinque serie perfette. Si chiudono con la sesta posizione di Massimo Spinella nella pistola 25 metri automatica maschile le Finali valide per la Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, rassegna andata in scena in questi giorni in India, nello specifico a ... (Oasport.it)

Tiro a segno - Finali Coppa del Mondo 2024 : Massimo Spinella sesto nella pistola automatica 25m a Nuova Delhi - Nella pistola 25 m donne è la tedesca Josefine Eder a vincere (36) davanti alla francese Camille Jedrzejewski (35, +4) e alla cinese Sixuan Feng (31, +3). 6), che deve accontentarsi dell’argento. Come alle Olimpiadi di Parigi 2024, Massimo Spinella chiude al sesto posto l’ultimo atto della pistola automatica da 25 metri anche nelle Finals di Coppa del Mondo di tiro a segno, in corso di ... (Sportface.it)