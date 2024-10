The Acolyte, Carrie-Anne Moss svela la sua reazione alla cancellazione: "Per me era già finita" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Disney+ ha cancellato la serie The Acolyte dopo una sola stagione e Carrie-Anne Moss ha svelato la sua reazione alla notizia. La serie The Acolyte, il progetto di Disney+ della saga di Star Wars, è stata cancellata dopo una sola stagione e Carrie-Anne Moss ha commentato quanto accaduto. L'attrice, intervistata da ComicBook.com, ha ammesso che ha avuto la fortuna di essere già in un certo senso 'preparata', considerando il destino del suo personaggio. La reazione alla chiusura di The Acolyte Il cavaliere jedi affidato a Carrie-Anne Moss, infatti, viene ucciso nel primo episodio di The Acolyte: La seguace e l'attrice ha ricordato che nel suo mestiere si deve sempre tenere in considerazione la possibilità che un progetto finisca prima del previsto: Movieplayer.it - The Acolyte, Carrie-Anne Moss svela la sua reazione alla cancellazione: "Per me era già finita" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Disney+ ha cancellato la serie Thedopo una sola stagione ehato la suanotizia. La serie The, il progetto di Disney+ della saga di Star Wars, è stata cancellata dopo una sola stagione eha commentato quanto accaduto. L'attrice, intervistata da ComicBook.com, ha ammesso che ha avuto la fortuna di essere già in un certo senso 'preparata', considerando il destino del suo personaggio. Lachiusura di TheIl cavaliere jedi affidato a, infatti, viene ucciso nel primo episodio di The: La seguace e l'attrice ha ricordato che nel suo mestiere si deve sempre tenere in considerazione la possibilità che un progetto finisca prima del previsto:

