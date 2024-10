«Terrorista» la sigla pro Pal attiva in Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Usa e Canada mettono nel mirino Samidoun, Ong «fittizia» che aveva legami con le milizie antisioniste. Proprio come l’ente di Mohammad Hannoun, che finanziava l’Intifada. La fondatrice Charlotte Kates elogiava la strage del 7 ottobre. Da approfondire i legami con gli atenei. Laverita.info - «Terrorista» la sigla pro Pal attiva in Italia Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) Usa e Canada mettono nel mirino Samidoun, Ong «fittizia» che aveva legami con le milizie antisioniste. Proprio come l’ente di Mohammad Hannoun, che finanziava l’Intifada. La fondatrice Charlotte Kates elogiava la strage del 7 ottobre. Da approfondire i legami con gli atenei.

