Tenta di strangolare la moglie e di buttarla dal terrazzo, figlia 15enne svegliata dalle urla lo ferma (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’intervento dell’adolescente si è rivelato decisivo per salvare la donna. La ragazzina ha fermato il padre e poi subito chiamato il 112, facendo scattare l’intervento di sanitari e carabinieri nella casa di famiglia di Mussolente, in provincia di Vicenza. Fanpage.it - Tenta di strangolare la moglie e di buttarla dal terrazzo, figlia 15enne svegliata dalle urla lo ferma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’intervento dell’adolescente si è rivelato decisivo per salvare la donna. La ragazzina hato il padre e poi subito chiamato il 112, facendo scattare l’intervento di sanitari e carabinieri nella casa di famiglia di Mussolente, in provincia di Vicenza.

