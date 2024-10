Tennis, in Arabia Saudita hanno abbassato le telecamere, ora la pallina si vede (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel match di Tennis tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si nota che in Arabia Saudita hanno ascoltato le proteste dei telespettatori e ne hanno fatto tesoro: hanno abbassato le telecamere e ora la pallina si vede. Anche per i telecronisti era un arduo compito stabilire i punti. Ora invece il torneo miliardario dei Six Kings Slam può essere seguito in tv. Il Tennis degli sceicchi, Sinner batte Medvedev ma la pallina non si vede Strepitoso Sinner a Riad. Ha fatto a pezzi Medvedev: 6-0 6-3. Certo se avessimo potuto pure vederlo, non sarebbe stato male. Perché questi sceicchi sono forti. Rimpinzano di soldi i Tennisti (montepremi sei milioni di dollari) ma poi l‘evento in sé è organizzato maluccio, almeno televisivamente parlando. Maluccio è poco, sembrava una sagra di paese. La pallina non si vedeva nemmeno col cannocchiale. Le abbiamo provate tutte. Occhiali normali. Occhiali rinforzati. Ilnapolista.it - Tennis, in Arabia Saudita hanno abbassato le telecamere, ora la pallina si vede Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel match ditra Jannik Sinner e Novak Djokovic si nota che inascoltato le proteste dei telespettatori e nefatto tesoro:lee ora lasi. Anche per i telecronisti era un arduo compito stabilire i punti. Ora invece il torneo miliardario dei Six Kings Slam può essere seguito in tv. Ildegli sceicchi, Sinner batte Medv ma lanon siStrepitoso Sinner a Riad. Ha fatto a pezzi Medv: 6-0 6-3. Certo se avessimo potuto purerlo, non sarebbe stato male. Perché questi sceicchi sono forti. Rimpinzano di soldi iti (montepremi sei milioni di dollari) ma poi l‘evento in sé è organizzato maluccio, almeno televisivamente parlando. Maluccio è poco, sembrava una sagra di paese. Lanon siva nemmeno col cannocchiale. Le abbiamo provate tutte. Occhiali normali. Occhiali rinforzati.

