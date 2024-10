Tennis: Caso Sinner, Itia "Gestione non dipende da profilo giocatore" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nessun trattamento di favore nei confronti del numero uno del mondo per la positività al clostebol ROMA - Nessun occhio di riguardo. L'Itia, la International Tennis Integrity Agency, torna a far sentire la sua voce sul Caso Sinner attraverso le parole del Ceo Karen Moorhouse. L'Agenzia mondiale anti Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Caso Sinner, Itia "Gestione non dipende da profilo giocatore" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nessun trattamento di favore nei confronti del numero uno del mondo per la positività al clostebol ROMA - Nessun occhio di riguardo. L', la InternationalIntegrity Agency, torna a far sentire la sua voce sulattraverso le parole del Ceo Karen Moorhouse. L'Agenzia mondiale anti

