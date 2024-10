Teatro Moderno. Pino Daniele e la sua ’anima’ (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo un tour di tre anni che ha toccato decine di teatri in tutta Italia, la Temporary Band sabato alle 21 arriva sul palco del Teatro Moderno per rendere omaggio al grande Pino Daniele con un concerto che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. Il format della Temporary Band è nato al Teatro Parioli, nella sua versione Theatre Club, sotto la direzione artistica di Nanni Venditti, che ha saputo applicare le logiche della compagnia teatrale stabile al mondo della musica dal vivo. Gli interpreti coinvolti, che si alternano nei diversi progetti, sono sempre artisti di fama internazionale e collaboratori di musicisti di grande rilievo. Ogni volta, la Temporary Band celebra grandi musicisti del passato, mantenendo viva la loro arte attraverso un’interpretazione autentica e coinvolgente. Lanazione.it - Teatro Moderno. Pino Daniele e la sua ’anima’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo un tour di tre anni che ha toccato decine di teatri in tutta Italia, la Temporary Band sabato alle 21 arriva sul palco delper rendere omaggio al grandecon un concerto che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. Il format della Temporary Band è nato alParioli, nella sua versione Theatre Club, sotto la direzione artistica di Nanni Venditti, che ha saputo applicare le logiche della compagnia teatrale stabile al mondo della musica dal vivo. Gli interpreti coinvolti, che si alternano nei diversi progetti, sono sempre artisti di fama internazionale e collaboratori di musicisti di grande rilievo. Ogni volta, la Temporary Band celebra grandi musicisti del passato, mantenendo viva la loro arte attraverso un’interpretazione autentica e coinvolgente.

