Livorno – Tavolo permanente Bolkestein, a Livorno riunione con balneari Tavolo permanente Bolkestein, riunione nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Livorno del Tavolo istituito dall'amministrazione comunale, sindaco bis Luca Salvetti, nel corso del precedente mandato. Tavolo amministrativo finalizzato, sottolinea il Comune di Livorno "a promuovere un dialogo con le associazioni di categoria, gli stabilimenti balneari e i titolari delle concessioni demaniali che rientrano nel perimetro della Direttiva comunitaria, ormai risalente al 2006".

