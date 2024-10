SPAL-Pescara (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 17 ottobre 2024) È sempre più notte fonda per la SPAL che ne prende 4 a Campobasso e rimane al terzultimo posto in classifica con appena 7 punti fatti (10 sul campo) alla vigilia della gara contro la capolista Pescara. Per gli estensi poco da fare contro i molisani, in grande spolvero e contro un avversario apparso anche arrendevole e decisamente in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - SPAL-Pescara (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) È sempre più notte fonda per lache ne prende 4 a Campobasso e rimane al terzultimo posto in classifica con appena 7 punti fatti (10 sul campo) alla vigilia della gara contro la capolista. Per gli estensi poco da fare contro i molisani, in grande spolvero e contro un avversario apparso anche arrendevole e decisamente in InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Spal lancia la terza maglia con un'iniziativa lodevole : è dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno - La Spal ha presentato il suo terzo kit e si tratta di una maglia pensata e realizzata per sensibilizzare su un tema importante e delicato. La... (Calciomercato.com)

La Spal si veste di lilla : la terza maglia è un omaggio alla lotta contro i tumori - Un omaggio a ‘Ottobre rosa’. E’ questo il pensiero alla base della terza maglia della Spal, color lilla e con motivi geometrici ispirati agli anni 90, che sarà utilizzata per la prima volta in stagione dai ragazzi di Dossena venerdì sera, in occasione della sfida casalinga contro il Pescara... (Ferraratoday.it)

La Spal si veste di lilla : la terza maglia è un omaggio alla lotta contro i tumori - Un omaggio a ‘Ottobre rosa’. E’ questo il pensiero alla base della terza maglia della Spal, color lilla e con motivi geometrici ispirati agli anni 90, che sarà utilizzata per la prima volta in stagione dai ragazzi di Dossena venerdì sera, in occasione della sfida casalinga contro il Pescara... (Today.it)