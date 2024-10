Sinner “vola” troppo alto: social impietosi (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Jannik Sinner stavolta è andata malissimo: non c’è stato niente da fare, lo ha stroncato immediatamente. Il popolo dei social è così. Impietoso, irriverente, talvolta anche un po’ burlone. Tant’è vero che, nelle scorse ore, è diventato virale un video che gli utenti hanno interpretato in maniera un po’ semplicistica, forse, ma al tempo stesso esilarante. Perché, diciamocelo, fa ridere un sacco pensare che le cose possano essere andate proprio come molti di loro hanno ipotizzato, sebbene resti inteso che, nei fatti, sia andata in maniera completamente diversa. Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in finale a Shanghai (LaPresse) – Ilveggente.itIl video al quale ci riferiamo risale alla scorsa domenica, giorno in cui, come si ricorderà, Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno duellato in finale al Masters 1000 di Shanghai. Ilveggente.it - Sinner “vola” troppo alto: social impietosi Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Jannikstavolta è andata malissimo: non c’è stato niente da fare, lo ha stroncato immediatamente. Il popolo deiè così. Impietoso, irriverente, talvolta anche un po’ burlone. Tant’è vero che, nelle scorse ore, è diventato virale un video che gli utenti hanno interpretato in maniera un po’ semplicistica, forse, ma al tempo stesso esilarante. Perché, diciamocelo, fa ridere un sacco pensare che le cose possano essere andate proprio come molti di loro hanno ipotizzato, sebbene resti inteso che, nei fatti, sia andata in maniera completamente diversa. Jannikha battuto Novak Djokovic in finale a Shanghai (LaPresse) – Ilveggente.itIl video al quale ci riferiamo risale alla scorsa domenica, giorno in cui, come si ricorderà, Jannike Novak Djokovic hanno duellato in finale al Masters 1000 di Shanghai.

Sullo stesso volo per Shanghai : lo scatto social di Sinner e Alcaraz dopo la finale di Pechino – Foto - Prima in campo, poi in aereo. Sinner e Alcaraz a Shanghai, quando e contro chi giocheranno Ai due campioni è stato concesso un giorno extra di riposo. Lo scatto sui social, diventato virale in pochissimo tempo, è stato pubblicato dal coach dell’altoatesino Simone Vagnozzi. Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte”, queste le parole di Jannik Sinner durante la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Kyrgios è ossessionato da Sinner. L’ennesimo attacco sui social dopo il ricorso della Wada : “Forse non così innocente dopotutto - eh?” - In seguito alla positività per contaminazione involontaria al Clostebol (agente anabolizzante contenuto in alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia perché dopante) dell’altoatesino, i duri pareri sui social condivisi il giorno della sentenza e alcune dichiarazioni al veleno non sono di certo passate inosservate: “Voglio solo che le condizioni di gioco siano uguali per ... (Ilfattoquotidiano.it)

"È un modo stupido di spenderli". L'auto di Sinner costa 250mila euro? I social insorgono | Guarda - "Anche se di soldi ne hai tanti - ha scritto Jimmy su X -, mi pare comunque un modo stupido di spenderli". Jannik Sinner avrebbe raccontato di aver dovuto aspettare un anno, dopo averla acquistata, per poter guidare l'auto. Le numerose modifiche, che includono kit estetico ricco di elementi in fibra di carbonio, assetto… — BetterCallSaul Jimmy per gli amici (@Jimmy7055692428) September 16, ... (Liberoquotidiano.it)